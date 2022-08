T-Shirts mit den Aufdrucken „Endlich widder Mess!“ oder „I love Kuseler Mess“, Schlüsselanhänger und Baumwolltaschen, in welche die Einkäufe aus der Messe-Budengasse verstaut werden können, sind seit Montag bei luemmelinchenreich.de zu bestellen. Sie sollen in der Kalenderwoche 34 versendet werden. In Kooperation mit Inhaberin Jenny Gimmler aus Altenglan wurden in den vergangenen beiden Jahren T-Shirts und Taschen zur wegen der Pandemie entfallenen Messe aufgelegt. Vom ersten Shirt „Noh de Mess is vor de Mess“ soll es noch Restposten am Stand der Marktleitung in der Trierer Straße geben. Bierbons gibt es ebenfalls seit Montag bei der Buchhandlung Schneider. Der Preis wurde vom Stadtrat auf 4,20 Euro für den Schoppen Bier festgelegt. Anmeldungen zum Umzug sind bis 15. August möglich, das Anmeldeformular kann heruntergeladen werden auf der Internetseite www.kuseler-messe.de.