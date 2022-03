Seit 27 Jahren führt die Theatergruppe Ehweiler jede Saison auch ein Benefizstück auf. Nachdem die Veranstaltung im Januar verschoben wurde, öffnet sich der Vorhang nun am Samstag, 23. April, im Quirnbacher Bürgerhaus. Der Erlös geht an das Projekt „Quirnbach in Takt“.

Gezeigt wird das Stück „Siggi, der Sieger“. Darin geht es der Theatergruppe zufolge um Kathrin Hummel (Dorothée Theis), die sich seit ihrer Scheidung um den Haushalt ihres Bruders kümmert, dem Zahnbürstenfabrikanten Siggi Meyer (Andreas Lencioni). Hummel bemuttert Siggi und ihren Sohn Adalbert (Jonas Kalweit), der nur seinen Boxsport im Sinn hat. Damit der viel beschäftigte Siggi mal wieder vor die Tür kommt – in der Firma hat er sein Kreuz mit der Chefsekretärin Fräulein Mecker (Chiara Bosle), die sich ständig über die Angestellte Irmtraud (Lena Daniel) beschwert –, begleitet er Adalbert in den Boxclub. Mit dabei: Siggis Kumpel Theo (Dieter Clos), dessen Frau (Fabienne Schäfer) der Idee nur zögernd zustimmt. Dann nimmt das Verhängnis seinen Lauf...

Einlass zur Benefizveranstaltung ist um 19 Uhr. Der Erlös kommt dem Projekt „Quirnbach in Takt“ zugute, teilt die Theatergruppe mit.

Info

Karten gibt es in Helle Wertschaft in Quirnbach, Telefon 06383 7886, oder bei Andreas Lencioni in Ruthweiler, Telefon 06381 994364 oder 0176 78756658.