In Ehweiler kann bis auf Weiteres kein Bauschutt mehr abgegeben werden. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, habe die Firma Melaphyr Steinbruch die Annahmestelle derzeit geschlossen. Derzeit könne unbelasteter Bauschutt, dazu zählen Beton, Steine und altes Mauerwerk, kostenpflichtig abgegeben werden bei der Firma Preis in Konken, Schellweiler Straße 2, der Gesellschaft für Natursteinverarbeitung (Steinbruch) in Lauterecken, auf der Mülldeponie Schneeweiderhof in Eßweiler sowie bei der Firma Ranker in Schönenberg-Kübelberg (Bruchstraße 40).