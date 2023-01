Der Energieentwickler Bejulo aus Mainz hat Pläne für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in Neunkirchen am Potzberg. Eine Mitarbeiterin der Firma stellte das Vorhaben am Dienstag dem Gemeinderat vor. Beschlossen ist noch nichts, wie Ortsbürgermeisterin Lilli Niebergall betont. Die Firma plane, zwei Flächen von sieben und 5,4 Hektar mit Solarmodulen zu bestücken, erläuterte Niebergall. Als möglicher Standort werde „ein Gelände Richtung Sportplatz“ ins Auge gefasst, antwortete die Ortsbürgermeisterin auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Näheres wollte sie dazu nicht verraten. „Wir werden uns in einer der nächsten Sitzungen eingehender damit befassen“, kündigte die sie an. Dann solle auch ein Grundsatzbeschluss zu Photovoltaik-Freiflächen gefasst werden.