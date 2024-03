Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern teilt mit, dass aufgrund eines Auflagerschadens die Brücke über den Glan im Zuge der B423 bei Glan-Münchweiler seit Donnerstag voll gesperrt ist. „Bei einer weiteren Nutzung des Bauwerks besteht die Gefahr, dass sich die Brücke im Bereich des Widerlagers weiter absenkt“, ergänzt der LBM. Um dies zu verhindern, werde das Bauwerk bis zum Austausch der Lager mittels Stahlkonstruktion unterbaut. Um eine längere Vollsperrung des Straßenabschnitts zu verhindern, wolle der LBM versuchen, die notwendigen Sicherungsmaßnahmen schnellstmöglich durchzuführen. Über die Dauer der Sperrung macht der LBM keine Angaben.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt vom Kreisverkehr in Bettenhausen weiter in Richtung Niedermohr, von dort über die Kreisstraße nach Nanzdietschweiler und von dort zurück in Richtung Glan-Münchweiler und umgekehrt. Von der Autobahn kommend in Richtung Altenglan besteht die Möglichkeit, im Zuge der B423 weiter in Richtung Quirnbach zu fahren, von dort über die L359 nach Rehweiler zur B423. Der Verkehr von Altenglan kommend, kann ab Rehweiler die Umleitungsstrecke über Quirnbach nach Glan-Münchweiler nutzen. Die Umleitungsstrecken werden nur an wichtigen Knotenpunkten beschildert.