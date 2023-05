Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Doch, doch: Der ein oder andere Sportplatz-Stammbesucher kann sich durchaus noch daran erinnern: Der ASV Langweiler/Merzweiler hat schon Spiele in den Sand gesetzt. Sogar gleich drei in Folge, ehe der Birkenfelder B-Ligist eine bis heute andauernde Erfolgsserie startete. Die sollte auch so schnell nicht reißen. Wenig Gefahr besteht, wenn der Spitzenreiter am Sonntag (Anstoß 13 Uhr) bei der SpVgg Nahbollenbach II gastiert.

Abgesehen davon, dass die letzte Titelrunden-Niederlage bereits lange, lange her ist: In der aktuellen Spielzeit agiert der ASV bis dato noch in blütenweißer Weste. Acht Spiele – acht Siege.