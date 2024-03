Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Gaststätte gibt es nicht mehr, einzig das 1984 eingeweihte Bürgerhaus in Adenbach dient den Einwohnern noch als Treffpunkt. Dieser ist in die Jahre gekommen. Um ihn aufzufrischen, bekommt die Gemeinde auch Fördergelder, muss aber vor allem viel Eigenleistung aufbringen. Ein Besuch beim Arbeitseinsatz.

Das Bürgerhaus der rund 150 Einwohner zählenden Gemeinde Adenbach liegt verkehrsruhig in unmittelbarer Nähe zum Spielplatz und hat an sich alles, was es braucht: eine geräumige Küche,