Am Dienstag, 21. März, findet ein Sprechtag der Bürgerbeauftragten des Landes, Barbara Schleicher-Rothmund, in der Kreisverwaltung Kusel statt. Um dort mit ihr über Anliegen und Probleme zu reden, ist eine Anmeldung erforderlich. Als Bürgerbeauftragte beraten und unterstützen Schleicher-Rothmund und ihr Team im Umgang mit der Verwaltung. Ziel sei es, bei Problemen mit einer Behörde eine einvernehmliche Lösung zu finden. Als Beauftragte für die Landespolizei ist sie zudem Ansprechpartnerin für Beschwerden von Personen, die Probleme mit der Polizei haben. Zum letzten Mal war Schleicher-Rothmund im August 2019 in Kusel.

Info



Anmeldung ist erforderlich und beim Büro der Bürgerbeauftragten unter 06131 2899999 bis Dienstag, 7. März, möglich. Weitere Infos zur Arbeit der Bürgerbeauftragten sind online unter diebuergerbeauftragte.rlp.de zu finden. Unter Navigation, Sprechtage ist auch eine Online-Anmeldung für den Termin in Kusel möglich.