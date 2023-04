Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die erste Gemeindestraße, deren Ausbau über wiederkehrende Beiträge finanziert wird, wird der Schlaue Weg sein. Er wird vermutlich auch die einzige Straße bleiben, die in diesem Jahr saniert wird. Guter Dinge ist Ortsbürgermeister Manfred Geis was den Ausbau einer Bushaltestelle angeht. Bei der Sanierung der Leichenhalle packen die Bürger selbst mit an, wodurch die Gemeinde viel Geld spart.

Spätestens im Sommer sei der Ausbau des Schlauen Wegs inklusive Kanal- und Wasserleitungssanierung abgeschlossen, vermutet Geis. Während die Kosten der letztgenannten Arbeiten,