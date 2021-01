Bürger in Schweinschied und Abtweiler (Kreis Bad Kreuznach) haben sich in den vergangenen Nächten um einen Obdachlosen gesorgt. Der 54-Jährige verbrachte die Nacht auf Mittwoch an der Bushaltestelle in Abtweiler und die folgende Nacht an der Haltestelle Schweinschied. Anwohner hatten jeweils die Polizei verständigt.

Die Anwohner sorgten sich um den Mann, der bei widrigen Witterungsbedingungen in den Bushaltestellen lag. In der ersten Nacht sprach die Polizeistreife aus Lauterecken den 54-Jährigen kurz nach Mitternacht an. Der Mann lehnte jedoch eine Unterbringung in eine Obdachlosenunterkunft ab.

Mit Kleidungsschichten auf Witterung eingestellt

Laut Polizei hatte er sich zudem auf die Witterung gut eingestellt. Er trug mehrere Schichten Kleidung und benutzte eine Decke. Sein beladenes Fahrrad stand als Windfang vor der „Liegebank“. Sachlich und ohne Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Drogen schilderte er, dass er auf den morgendlichen Bus warte und dann weiterzieht.

Auch am zweiten Abend erregte der Mann - jetzt in Schweinschied - bei Bürgern Unverständnis. Einige Anwohner brachten ihm sogar etwas zu Essen. Doch die Polizeistreife hatte wiederum keinen Grund, die Entscheidung des Mannes in Frage zu stellen. Er war entsprechend der Witterung ausgestattet. Zudem waren keine Minustemperaturen angesagt.

Ziel: Stuttgart

„Eigentlich müsste er jeden Abend aufgesucht werden, um zu schauen, ob er auch wirklich fit genug ist ,die Nacht im Freien zu überstehen“, sagte Arno Heeling, Leiter der Lauterecker Polizei. Dazu gibt es in den folgenden Tagen genug Gelegenheit: Der 54-Jährige will nämlich Richtung Stuttgart weiterziehen.