Am Montagvormittag wollte eine 58-Jährige in der Klosterstraße rückwärts aus einem Grundstück in die Straße einfahren. Hierbei erfasste sie mit ihrem Auto eine 87-jährige Seniorin, die mit ihrem Rollator auf dem Gehweg unterwegs war. Die Fußgängerin wurde beim Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert werden musste. Außer dem Rettungsdienst und der Polizei waren noch Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.