Die Polizei sucht den Fahrer eines Wagens, der am Freitag zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Festwiesenstraße ein geparktes Auto beschädigt hat. Laut Polizei entstand am VW Polo der betroffenen Fahrerin ein Streifschaden. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.