Judith Boy, Künstlerin aus Körborn, und der sizilianische Fotograf Cataldo Aldo Miserendino eröffneten am Samstagabend ihr Kunst-Kulturprojekt mit dem Titel „Preziosen“ im Oberalber Auswanderermuseum. Nach eigenen Worten möchten die beiden dort moderne ethnische Malerei von sehr unterschiedlichen Menschengruppen zeigen, die in die Pfalz kommen, um hier ein neues Leben zu beginnen.

Auch in der Fotografie würden Momentaufnahmen eines „neuen, teilweise sehr gewagten, zwischenmenschlichen Zusammenlebens und Begegnungen präsentiert“. Mit den Werken möchten Boy und Miserendino auf die „Wichtigkeit der Völkerverständigung“ hinweisen, außerdem auf „Respekt, Toleranz und Diversität der Individualität“. Künstler ihrer Familie und ein Modedesign-Studium inspirierten Judith Boy einst dazu, sich beruflich der Kunst zu widmen. Seit einigen Jahren lebt sie auch in Italien – und zwar in Venedig und der sizilianischen Hauptstadt Palermo. Zu ihren Werken gehören Installationen von Kleiderkunst-Objekten, Malerei, Wandmalerei, Wandbehänge sowie Kostümbilder. Das aktuelle Projekt wird vom Bezirksverband Pfalz gefördert. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 21. April, zu sehen.