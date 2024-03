6000 bunte gefärbte Ostereier warten beim Ostereierschießen der Schützengilde Königsberg Hinzweiler auf treffsichere Schützen.

Der Schützenverein veranstaltet, wie seit mehr als 30 Jahren, am Sonntag ab 10 Uhr in seinem Schützenhaus das beliebte Osterschießen. Es werden wieder mehr als 300 Teilnehmer erwartet. Der Veranstalter stellt verschiedene Waffen zur Verfügung. Erstmals kann mit einem Blasrohr, genau wie mit Pfeil und Bogen auf eine sieben Meter entfernte Zielscheibe geschossen werden. Die Zielscheibe der Luftgewehrschützen ist zehn Meter entfernt. Wer ins Schwarze trifft, erhält ein gefärbtes Osterei. Wer sogar in die Zehn trifft, bekommt zwei Ostereier als Belohnung. „Jeder ist willkommen, ob Alt oder Jung“, so die Schützengilde Königsberg.