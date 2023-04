Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Wochenende wäre Kuseler Herbstmesse. Ein bisschen Ersatzprogramm gibt es in der Stadt. Wer dennoch Messe feiert, im Privaten mit Freunden, kann ein Foto davon an die RHEINPFALZ schicken – und landet im Lostopf für von der Stadt gestiftete Bierbons und Boxauto-Chips für die Herbstmesse 2022.

Wenigstens ein bisschen Messe-Feeling: Wie im vergangenen Jahr stehen Stände in der Stadt. Am blauen Pavillon steht den ganzen September der Babyflug, es gibt Süßwaren und Crêpes.