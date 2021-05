Die Synode des protestantischen Kirchenbezirks An Alsenz und Lauter trifft sich am Freitag, 21. Mai, um 18.30 Uhr zu einer Online-Konferenz via Zoom. Wichtigster Punkt ist die Wahl von Vertretern für die Landessynode und deren Stellvertreter. Außerdem wählt das Kirchenparlament die Mitglieder des Bezirksdiakonieausschusses. suca