Der Tierschutzverein Kusel wird 40 Jahre alt. Das Jubiläum ist Anlass für ein Fest, das am Sonntag, 22. August, auf dem Sportplatz in Niederalben stattfinden soll. Die Idee aber, das Tierheim zu betreiben, findet beim Kreis offensichtlich wenig Unterstützung.

Eigentlich vergehe kein Tag, an dem sie nicht für Tiere im Einsatz sei, verrät die Vorsitzende Christine Fauß im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der Verein kümmere sich unter anderem um Fundtiere, organisiere die Kastrationswochen für Katzen und betreibe einen Flohmarktladen. Zudem seien Mitglieder in der Wildtierpflege engagiert, ziehen Nager und Greifvögel auf und kümmern sich – wie Fauß selbst – auch um kleinere, gefiederte Freunde.

Hilfe für Fundtiere

Noch vor 40 Jahren war an solche Zustände gar nicht zu denken. Vor allem der ungeregelte Umgang mit Fundtieren bewegte damals Douglas Wood, einen Tierschutzverein zu gründen. „Douglas Wood war so etwas wie der Franz von Assisi (der Schutzpatron für die Tiere, Anmerkung der Redaktion) für den Kuseler Landkreis“, sagt Fauß über ihren Vor-Vorgänger. Er habe sich schon früh um herrenlose, verwahrloste und ausgesetzte Tiere gekümmert und viele Kreaturen in seinem Heim in Bosenbach aufgenommen.

Bei der Gründung des Vereins mit 14 Mitgliedern am 3. Juli 1981 wurde Wood folglich zum ersten Vorsitzenden gewählt – und blieb diesem Ehrenamt 26 Jahre lang treu. Für seinen Einsatz wurde er mehrfach ausgezeichnet. Sein Wunsch, ein Tierheim im Landkreis zu errichten, erhielt größte Aktualität, als 2008 aus einer verwahrlosten Hobbyzucht in Oberweiler-Tiefenbach 88 Yorkshireterrier beschlagnahmt worden waren. Doch der Kreis hatte kein Geld für ein Tierheim.

Nach Woods Rückzug übernahm Peter Danner aus Pfeffelbach 2007 das Vereinsruder. Er führte die von Wood eingeleiteten Bemühungen um ein Tierheim fort, wenn es ihm auch nicht gelang, den Verein als Betreiber zu etablieren. Der Landkreis setzte vielmehr auf eine Kooperation mit dem Christlichen Jugenddorfwerk (CJD). Seit März 2012 betreibt das Jugendhilfewerk das Tierheim auf dem Gangelbornerhof. Auch konnte Danner seine „Ranch“ bei Rammelsbach für Fundtiere nicht halten. Sie wurde wegen fehlender Genehmigungen geschlossen.

Dritte Vorsitzende in Vereinsgeschichte

In der 40-jährigen Vereinsgeschichte ist Christine Fauß die dritte Vorsitzende. Die Kuselerin mit Berliner Wurzeln bekleidet seit November 2013 das Amt. In einer Zeit, die von recht unterschiedlichen Meinungen innerhalb des Vereins geprägt war, trat sie für mehr Transparenz ein und suchte das Gespräch mit den Tierheimbetreibern. In Fauß’ Amtszeit fällt auch die Eröffnung des Flohmarktladens in Kusel, der von Ehrenamtlichen organisiert wird.

Der Wechsel im Vorstand und die Neuaufstellung des Vereins gingen mit einigen Austritten einher, räumt Fauß offen ein. Derzeit zählt sie knapp 400 Mitglieder. Knapp zehn Mitglieder seien in die tägliche Tierschutzarbeit involviert. Bei Festen und größeren Aktionen beteiligten sich allerdings weitaus mehr Tierschützer aktiv.

Fleischloses Essen

So auch bei der Feier zum 40. Geburtstag von 11 bis 17 Uhr in Niederalben. „Eigentlich hatten wir das Fest schon ad acta gelegt“, berichtet Fauß mit Blick auf die Corona-Krise. Als jedoch im Frühsommer die Inzidenzen stark sanken, habe der Verein doch gewagt, an eine Veranstaltung zu denken. „Allerdings war uns klar, dass es im Freien sein muss.“ Damit das Fest – falls die Infektionszahlen doch wieder steigen – nicht etwa abgesagt werden muss. Die Besucher erwarten eine Agility-Vorführung des Hundevereins Hefersweiler ab 13 Uhr sowie ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Schminken und einen Kinderflohmarkt. Wie immer beim Tierschutzverein wird fleischloses Essen serviert, zudem wird Kaffee und Kuchen angeboten. Ferner gibt es Wissenswertes zu unterschiedlichen Themen an Infoständen.

Ein Thema, das den Tierschutzverein aktuell an erster Stelle begleitet, ist die Katzenschutzverordnung, die der Verein für den Landkreis unbedingt durchsetzen möchte. Danach sollen Freigänger-Katzen gekennzeichnet und kastriert werden. Das „Katzen-Elend“ solle so vermindert werden, erläutert Fauß. Außerdem will der Verein eine Jugendgruppe ins Leben rufen – ein Vorhaben, das wegen Corona bisher nicht umgesetzt werden konnte.

Verhandlungen mit dem CJD

Nicht zuletzt möchte der Tierschutzverein sich nach den Worten der Vorsitzenden stärker beim Tierheim einbringen, es langfristig auch betreiben. Dies habe sie auch gegenüber Landrat Otto Rubly erklärt, berichtet Fauß mit Blick auf den Ende Oktober auslaufenden Vertrag zwischen CJD und Kreis. Doch der Kreis habe ihr gegenüber abgelehnt. Das Tierheim soll offenbar weiterhin vom CJD betrieben werden. Auf Nachfrage sagte Kreis-Sprecherin Karla Hagner, dass die Gespräche mit dem CJD noch andauern: „Nach Beteiligung der politischen Gremien ist mit einem Ergebnis bis Ende August/Anfang September zu rechnen.“

Auch wenn der Verein beim Thema Tierheim wohl erneut raus ist, der Wunsch nach einem eigenen Tierheim unter den Vereinsmitgliedern ist damit nicht begraben. Möglicherweise könne der Verein irgendwann zusätzlich ein Tierheim betreiben, sagt Fauß mit Blick auf die begrenzten Platz- sowie personellen Kapazitäten auf dem Gangelborner Hof.