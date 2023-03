Für einen 38 Jahre alten Autofahrer war es eine Kontrolle mit Folgen. Nach Angaben der Polizei „begegneten“ sich der Autofahrer und eine Polizeistreife am Freitagnachmittag in der Glanstraße, woraufhin die Beamten Fahrzeug und Fahrer kontrollierten. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und deshalb in der Vergangenheit bereits mehrfach auffällig geworden war. Den 38-Jährigen und die Halterin des Autos erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.