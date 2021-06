Der Fahrer eines Kleinkraftrades hat sich bei einem Unfall am Dienstag leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 21-Jährige mit seinem Gefährt von Oberweiler im Tal kommend auf der Hauptstraße Hinzweilers unterwegs. In einer Linkskurve stürzte er auf nasser Fahrbahn „vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“, schreibt die Polizei. Dabei zog sich der junge Mann Verletzungen am rechten Ellbogen zu. Er wurde ins Kuseler Krankenhaus gebracht.