Jungs müssen für einen Tag draußen bleiben: Unter dem Motto „Girls around the world“ findet am Samstag, 13. April, der Mädchenaktionstag statt. Zum 20. Geburtstag in diesem Jahr haben sich die Veranstalter einen besonderen Höhepunkt ausgedacht.

Der erste Mädchenaktionstag im Kreis Kusel fand am 15. Mai 2004 mit 149 Mädchen statt, berichtet Petra Seibert von der Evangelischen Jugendzentrale Kusel. Seither zählte