In der Nacht zum Montag versuchten zweit Täter einen Snackautomaten in der Schulzenstraße in Hördt aufzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die vor Ort auf zwei Personen traf. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnten die beiden 20 und 21 Jahre alten Täter in angrenzenden Gärten von der Polizei festgenommen werden, heißt es in deren Bericht. Strafverfahren wurden eingeleitet.