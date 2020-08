Weil Peter Dudenhöffer auf Abschiedsgeschenke verzichtet hat, darf sich das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen über eine großzügige Spende freuen. Der Ende Juni verabschiedete langjährige stellvertretende Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Germersheim-Kandel übergab nun 3500 Euro an Beate Däuwel, Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit beim Kinderhospiz Sterntaler. „Ich habe mich dafür entschieden auf Abschiedsgeschenke zu verzichten und stattdessen die außergewöhnliche, wertvolle Arbeit des Kinderhospizes in Dudenhofen zu unterstützen. Es freut mich, dass ich durch diese Spende die optimale Pflege der erkrankten Kinder und die Begleitung der Eltern und Geschwister fördern kann“, sagte Dudenhöffer. Das Geld tut dem Hospiz umso mehr gut, da wegen der Corona-Krise viele Veranstaltungen ausfielen und damit wichtige Spenden ausblieben, wie Däuwel erklärte. Das Kinderhospiz Sterntaler mit seinen bis zu zwölf Plätzen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist bis heute die einzige stationäre Einrichtung dieser Art in der Metropolregion Rhein-Neckar.