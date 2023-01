[Aktualisierung 17.30 Uhr] Nach einem Unfall auf der L550, die von der B9-Abfahrt Germersheim Mitte/US-Depot in die Stadt führt, war die Zufahrt in die Stadt auf diesem Weg mehrere Stunden nicht möglich.

Ein 76-jähriger Autofahrer war gegen 9.30 Uhr auf der L550 von der B9 kommend in Fahrtrichtung Josef-Probst-Straße unterwegs. Vermutlich „aufgrund eines plötzlichen Schwächeanfalls“, so die Polizei, verlor er die Kontrolle über seinen Personenwagen und geriet in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer erkannte die Situation bereits frühzeitig und wollte nach rechts ausweichen. Hierbei touchierte er die Leitplanke. Letztendlich kam es dann doch zum Zusammenstoß mit dem Wagen des entgegenkommenden 76-Jährigen. Dessen Fahrzeug stand in der Folge quer über beide Fahrspuren.

Durch den Aufprall wurden die Airbags im Pkw des 76-jährigen ausgelöst. Seine Beifahrerin klagte im Nachgang über Brustschmerzen. Der 76-Jährige und seine Beifahrerin wurden daher zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und der bis zur Bergung der Pkw war die Landstraße bis 12 Uhr voll gesperrt