Ein Exhibitionist belästigte am Mittwochmittag eine 17-jährige Frau in der Straßenbahn zwischen Karlsruhe und Walzbachtal-Jöhlingen. Wie die Polizei mittelt, fuhr die Jugendliche gegen 11.45 Uhr mit der S-Bahn-Linie 4 von Karlsruhe in Richtung Flehingen. Während der Fahrt fiel der jungen Frau ein Mann auf, welcher sie offenbar ansah und dabei an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. An der Haltestelle Jöhlingen-West stieg der Unbekannte aus. Die junge Frau beschreibt den Mann als 20 bis 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Er war mit einer dunklen Jacke und einer engen blauen Jeans bekleidet und hatte kurze Haare. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.