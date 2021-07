Die heftigen Unwetter und die damit verbundenen Schäden und Nöte an der Ahr beschäftigen auch die Wirtschaftsjunioren Südpfalz. Aus diesem Grund waren in den vergangenen Tagen bereits vereinzelt Mitglieder im Katastrophengebiet, um vor Ort einen Beitrag zu leisten. Außerdem hat sich die Projektgruppe „WJ SDPF an die Ahr“ gebildet, die mittlerweile über 25 Mitglieder stark ist und der sich auch Helfer außerhalb der Wirtschaftsjunioren angeschlossen haben.

Am Montag startet die Gruppe Richtung Ahr. Im Gepäck haben die Helfer mehrere 1000 Liter Frischwasser, Umzugskartons, Arbeitskleidung wie Gummistiefel, Handschuhe und Co, sowie Schippe, Schubkarren und vielen weiteren Arbeitsmaterialien.

Unterstützt werden die Helfer unter anderem von den Firmen Hornbach, Berufsbekleidung Baum, DSG Elito, Kissel GmbH, Soho Landau, Brandenburger Firmengruppe, ProfeS GmbH, Weinhaus Franz Hahn, Der Werbeheld, TSYN Lifestyle Clothing, KFE Die Kaffeerösterei.

„Wir freuen uns mit anpacken zu können und gehen davon aus, dass diese Fahrt nicht die Letzte sein wird. Deshalb ist jedes Engagement Willkommen, auch wenn man so kurzfristig keine Zeit hat“, schreibt Martin Kolb, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Südpfalz in einer Pressemitteilung.

Kontakt



Für die zukünftigen Fahrten sind Helfer und Unterstützung gerne gesehen. Die Kontaktaufnahme kann per Mail unter webmaster@wj-suedpfalz.de erfolgen.