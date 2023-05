Kandel. Direktvermarkter und Winzer öffnen am Sonntag, in der Verbandsgemeinde Kandel ihre Betriebe und laden von 11 bis 19 Uhr dazu ein, „Gudes vun do“ zu genießen.

Der in Kandel ansässige Hofmarkt Zapf startet schon am Samstag mit Betriebsführungen, Handwerkermarkt und Spargelköstlichkeiten rein. Für Musik ist auch gesorgt, zum 10-jährigen Bestehen gibt die Gruppe Saftwerk ab 20.30 Uhr ein Konzert. Stallbesichtigungen, Maschinenausstellungen und Deftiges aus eigener Produktion bietet der Bauernhof Kerth in Kandel-Minderslachen. Zu Gast ist in diesem Jahr Schafzucht Bühner mit einem Verkaufsstand ihrer Lammprodukte.

„Ankommen und relaxen“ ist das Motto des Seehof Steinweiler, hier gibt es Spezialitäten aus dem Smoker und weitere Spezialitäten. Das Wein- und Sektgut Rosenhof, Steinweiler startet am Morgen des Sonntag mit einem Frühstück. Zudem bietet der Rosenhof Wildschwein vom Spieß an, eine große Probiertheke und Betriebsführungen. Zu Gast ist die Steinweiler Seifenmanufaktur, die eine Auswahl an Seifen, Badesalzen und Accessoires präsentiert.

Das Weingut Heintz in Minfeld bietet ein Sortiment an prämierten Weinen sowie kulinarische Spezialitäten vom Angushof und den Flame-Brothers.

Mit dem Rad erreicht man die Höfe über die „Hof zu Hof“-Tour. Ein Halt beim Freckenfeld lohnt sich: Im Rahmen des Aktionstages„ Radel ins Museum“ hat das Heimatmuseum geöffnet. Zudem gibt es eine private Motorradsammlung zu besichtigen.