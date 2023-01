Knapp 20 Zentimeter Neuschnee binnen weniger Stunden verwandelten die Region um Karlsruhe am Wochenende in eine Winterlandschaft. Die Minusgrade sorgten jedoch auch zeitweise für Chaos auf den Straßen.

Am Wochenende zog eine Schneefront über Baden hinweg. Besonders betroffen war unter anderem die Region rund um Karlsruhe. Im dichten Schneetreiben war teilweise kaum eine Sicht möglich, was vor allem Autofahrern zum Verhängnis wurde. Die Polizei meldet viele Unfälle, zum Glück nur mit Blechschäden. So ist in Wiesental ein Auto aufgrund der Schneeglätte in eine Leitplanke gefahren. Laut Meldung war das Fahrzeug mit Sommerreifen bestückt. Ein anderes Auto hat sich bei Waghäusel überschlagen und ist auf dem Dach im Straßengraben gelandet. Bei Zeutern hat ein Elektrofahrzeug bei Eisglätte einen Pfosten umgerissen.

Noch vor dem extremen Schneefall kam es bei Pforzheim zu einem größeren Unfall mit zwei beteiligten Lkw. Wie die Polizei informiert wurden die Einsatzkräfte gegen halb fünf am Samstagmorgen zur Unfallstelle auf der A8 gerufen. Zwei Lastwagen waren im Baustellenbereich kollidiert. Bei einem der beiden riss die linke Seite komplett auf und ein Großteil der Ladung verteilte sich auf der Autobahn. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Da die Straße gesperrt wurde, verteilten Rettungskräfte Tee an die Autofahrer, die bei Minustemperaturen in ihren Fahrzeugen ausharren mussten.