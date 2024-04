Heftige Windböen sind am Montagabend der Grund für einen Stromausfall in großen Teilen des Rhein-Pfalz-Kreises gewesen. Wie die Pfalzwerke mitteilen, kam es durch umgestürzte Bäume zu Mastbrüchen und Seilrissen. Betroffen waren ab 19.45 Uhr Teile von Schifferstadt, Mutterstadt, Limburgerhof, Waldsee, Neuhofen, Altrip, Mechtersheim, Schwegenheim, Lingenfeld und Heiligenstein. Wie die Stadtwerke Schifferstadt mitteilen, kam es durch den Wind zu mehreren Schäden an 20-KV-Freileitungsversorgungsstrecken. Im Stadtgebiet von Schifferstadt sei zweimal kurzfristig der Strom ausgefallen. Die Ortsgemeinde Waldsee sei knapp eine halbe Stunde ohne Strom gewesen. Das Netzbereitschaftsteam der Stadtwerke Schifferstadt konnte nach Rücksprache mit den Pfalzwerken die Versorgung von Waldsee gegen 20.10 Uhr wieder flächendeckend in Betrieb nehmen, heißt es in der Pressemitteilung. Laut den Pfalzwerken lagen die Unterbrechungen der Stromversorgung zwischen vier Minuten und gut drei Stunden.