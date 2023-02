Bei der Familiensitzung der Lämerscher Wasserhinkelfasenacht haben die Vorsitzenden Michael Huber und Heinz Pollini erstmals Ehrenmitgliedschaften an Fasnachter der ersten Stunde verliehen: Paul Schardt, Alois Huber und Fritz Zirker sind die Geehrten.

Paul Schardt verkörperte auf der Bühne der über 40-jährigen Kulturkreisfasnacht viele Leimersheimer Originale. Mit dem Bänkelsänger hat er seine Paraderolle gefunden. Mit feinem Gespür bereitet er die Geschichten im und um den Ort humorvoll auf. Als Dirigent der Marienband leitete Paul Schardt viele Jahre die Sitzungskapelle.

Alois Huber wurde bei der Gründung der Lämerscher Fasenacht in den Elferrat berufen. Bei den Prunksitzungen saßen die Elferräte damals in der Schulturnhalle noch auf Baudielen. Huber entwirft jedes Jahr ein Bühnenbild, malt es von Hand und gestaltet die Faschingsorden. Außerdem kümmert er sich um die Deckendekoration. Mit seinen 86 Lenzen musste er kürzlich davon abgehalten werden, selbst auf die Leiter zu steigen, um die Girlanden an der Hallendecke eigenhändig anzubringen.

Fritz Zirker ist seit 1989 bei der Wasserhinkelfasenacht. Als Kassierer hat er schon wenige Stunden nach den Veranstaltungen die ersten Hochrechnungen parat. Viele Jahre begeisterte Zirker mit der Showtanzgruppe des Pfälzerwaldvereins das Publikum.