Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was hat der Tod des römischen Kaisers deutscher Nation und Erzherzog von Österreich Karl VI. im Oktober 1740 mit der Pfalz zu tun? Antwort gibt eine neue Infotafel zur Geschichte der Queichlinie, die der Kulturverein aufgestellt hat und die Zugang ins Internet gewährt – und dieser Bericht.

Anhand der Rekonstruktion eines Dammabschnittes an der Mittelmühle will der Bellheimer Kulturverein mit seinen 240 Mitgliedern ein Schaufenster in vergangene Zeiten öffnen. Dazu lud er