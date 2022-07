Die Kunden werden mehr, die Regale immer leerer. Der Bedarf an Spenden sei noch nie groß gewesen. Das schreibt Peter Lehmann, der Verantwortliche des Caritasverbandes für die Diözese Speyer für die drei Sozialkaufhäuser des Verbandes in einer Pressemitteilung. Eines der Sozialkaufhäuser ist der Warenkorb St. Christophorus in Germersheim.

Derzeit kämen verschiedene Ursachen zusammen, so Lehmann. Während der Corona-Lockdowns hätten viele Menschen schon zuhause aussortiert. Zu diesem Zeitpunkt seien die Sammelcontainer stets voll gewesen. Nun hätte viele schlicht weniger abzugeben. Hinzu komme, dass viele Menschen auch Anfang März, als der Krieg in der Ukraine begonnen hatte und viele Geflüchtete in der Region ankamen, auch sehr viele Sachspenden an Hilfsorganisationen und Privatleute abgegeben hätten. Gleichzeitig sorge das sommerliche Wetter dafür, dass die Nachfrage nach Sommerkleidung ungebrochen sei. Die aktuelle Weltlage, die Inflation, die Verteuerung der Produkte für den täglichen Bedarf, die drohende Verdreifachung der Energiekosten – all das seien Faktoren, die Zahl der Kunden der Sozialkaufhäuser stetig vergrößere.

Benötigt werden dringend Spenden, und zwar von allem Kleidung, Möbel, Haushaltswaren. Gesucht werden auch ehrenamtliche Helfer, die Möbel auf- und abbauen können

Öffnungszeiten

Montag und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr, Anlieferung von Spenden 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Dienstag und Freitag von 9 bis 13 Uhr, Anlieferung von Spenden 9 bis 12 Uhr

Mittwoch und Samstag geschlossen