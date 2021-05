Manch einer ärgert sich über die Flut der Wahlplakate, die oft an ungeeigneten Stellen stehen oder hängen. Bündnis 90/Grüne in Lingenfeld schlagen daher zur Abhilfe die Installation von Plakatwänden an zentralen Orten wie in anderen Gemeinden auch vor.

Sebastian Ungeheuer (SPD) findet den Vorschlag problematisch. „Es wären sehr enge Maßstäbe anzulegen. Wer verhindert zum Beispiel wildes Plakatieren? Und die kleineren Parteien hätten weniger Fläche zur Verfügung. Das wäre ungerecht“, sagte er in der jüngsten Ratssitzung. Ungeheuer mahnte, „sich kein Eigentor zu schießen“ und dies genau prüfen zu lassen. Rudolf Aßmann (CDU) begrüßt die Reduktion, bat aber darum, die Großplakate zum Beispiel an den Ortseingängen davon auszunehmen.

„Der Vorschlag ist nicht ganz neu“, sagte Josef Arnold (FWL), der eine Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss anregte. Dem Vorschlag folgte der Gemeinderat unisono.