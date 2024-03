Der SPD Ortsverein hat seine Kandidatenliste für die Wahl des Hatzenbühler Gemeinderates aufgestellt. Auf Platz eins kandidiert Tanja Eichenlaub. Auf den folgenden Listenplätzen stellen sich Elmar Kaufmann, Reiner Glöggler, Louis Glöggler, Marie-Sophie Gilb, Ute Glöggler, Judith Wendel und Dieter Glöggler zur Wahl.

Diese Termine sind geplant: 30. März, Ostereieraktion am Stehcafe und vor der Metzgerei Scherer; 10. April, 19 Uhr, Stammtisch im Gasthaus „Zum Pflug“; 4. Mai, Aktion „Ein kleines Stück Hatzenbühl“ am Stehcafe und vor der Metzgerei Scherer; 15. Mai, 19 Uhr, Stammtisch im Gasthaus „Zum Pflug“; 25. Mai, 15 Uhr,Tabakrundweg, Treffpunkt an der Kirche. bic