Eine Schülerin der Realschule plus im Pamina-Schulzentrum Herxheim hat beim Vorlesewettbewerb den Kreisentscheid gewonnen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, hat sich Antonia Hagenbach aus Hördt mit einer hervorragenden Leseleistung gegen sechs weitere Schulsieger durchgesetzt und darf als Nächstes beim Bezirksentscheid antreten. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer las während des Wettbewerbs einen Text eigener Wahl und einen fremden Text vor. Die Aufgabe der Jury war es, Lesetechnik, Textverständnis und Gestaltung zu bewerten. Schuldezernent Ulrich Teichmann, der gemäß der Juryentscheidung Antonia Hagenbach zur Siegerin kürte sowie Preise und Urkunden übergab, betonte: „Gerade unter dem Eindruck der jüngsten Pisa-Ergebnisse ist es erfreulich, dass hier so hohe Lesefertigkeiten gezeigt wurden.“ Die Gemeinsame Orientierungsstufe im Pamina-Schulzentrum gehört organisatorisch zur dortigen Realschule plus. Und da mehr als 200 Sechstklässler am Wettbewerb teilnehmen konnten, waren dort zwei Schulsiegerinnen gekürt worden.