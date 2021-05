Ein kurz nach dem Karlsruher Dreieck aufgefundenes beschädigtes Fahrzeug gibt der Polizei Rätsel auf. Das Fahrzeug war den Beamten der Autobahnpolizei Karlsruhe am Freitag gegen 1.30 Uhr aufgefallen. Es stand auf dem Standstreifen der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart und war offenbar unfallbeschädigt. Das Warnblinklicht war eingeschaltet, ein Fahrer des blaue Citroën Picasso mit polnischen Kennzeichen war aber nicht zu entdecken. Das Fahrzeug wies im Frontbereich beidseitig frische Unfallbeschädigungen auf, die Scheiben waren eingeschlagen. Im Innenbereich fehlten das Radio und einige Bedienelemente. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese können sich mit der Autobahnpolizei Karlsruhe, Telefon 0721 944844, in Verbindung setzen.