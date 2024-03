Steffen Scherer kandidiert fürs Amt des Ortsbürgermeisters von Hatzenbühl. Die Mitgliederversammlung des neuen politischen Vereins Hatzebehl hat ihren Vorsitzenden einstimmig nominiert. Der 39-jährige verheiratete Vater von drei Kindern war bereits Fraktionsführer in Gemeinderat, Verbandsgemeinderat und Kreistag. Er will sich nach Mitteilung des Vereins aber zukünftig ausschließlich auf die Dorfpolitik in Hatzenbühl konzentrieren. Nach beruflichen Anfängen im Handwerk sei er zuletzt Referent eines Bundestagsabgeordneten gewesen. Zurzeit baue er ein eigenes Unternehmen in der Immobilienbranche auf. Neben der Kommunalpolitik engagier sich der Gründungsvorsitzende der Kulturgemeinschaft für das dörfliche Gesellschafts- und Vereinsleben.

Auf der Kandidatenliste für den Gemeinderat finden sich laut „Hatzebehl“ „Personenvorschläge aus allen politischen Lagern sowie viele politische Newcomer“.

Kandidaten

Steffen Scherer, Markus Müller, Hubert Henigin, Elena Lütke, Torsten Trauth, Jochen König, Sandra Herzenstiel, Martin Dobler, Thomas Müller, Matthias Willy, Markus Henigin, Patrick Müller, Eva Eßwein, Marcel Müller, Tristan Trauth, Rebecca Großardt, Stefan Schultz, Patrick Trauth, Lisa Scherer, Otto Weigel.