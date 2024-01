Die US Army Garrison Rheinland-Pfalz bietet am Samstag, 3. Februar, eine Jobmesse in Germersheim an. Diese findet von 10 bis 14 Uhr im Bürgerhaus, Paradeplatz 10, statt. Das US-Militär verfügt in Deutschland über eine große und erfahrene Belegschaft. Im Germersheim Army Depot arbeiten überwiegend Deutsche aus der Region. Die Veranstaltung an diesem Samstag soll deutlich machen, dass die US-Regierung eine Vielzahl von Arbeitsplätzen für die lokale Bevölkerung bereithält. Diejenigen, die an der Jobmesse teilnehmen, erfahren, wie sie diese Jobs im Internet finden können und welche Zusatzleistungen es gibt.