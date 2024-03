Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kinsey Becker stammt aus dem Mittleren Westen der USA. Derzeit besucht die Austauschschülerin das Europa-Gymnasium. Aber auch bei ihrer Gastfamilie stellt sie so einige Unterschiede im Vergleich zur Heimat fest.

Seit Beginn des Schuljahres ist Kinsey Becker als Gastschülerin am Europa-Gymnasium Wörth (EGW). Die 16-jährige US-Amerikanerin geht in die elfte Klasse, nimmt am Schwimmtraining des SC Wörth