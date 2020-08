Am Samstag, 12. September, 9 bis 12.30 Uhr, veranstaltet die up PAMINA vhs einen Workshop zum Sensen-Dengeln in Niederotterbach. Die Gebühr beträgt 65 Euro bei Selbstanfahrt. Wer traditionell mit der Sense mäht, muss auch dengeln können. Nach einer theoretischen Einführung geht es über zur Praxis und es darf geklopft werden. Am Ende steht der Praxistest: Mit den frisch gedengelten Sensen wird gemäht, um zu sehen, ob alle gut gearbeitet haben. Werkzeuge und ausgemusterte Sensenblätter werden zur Verfügung gestellt.

Am Sonntag, 20. September, 10 bis 17 Uhr, gibt es einen Kreativ-Workshop mit Naturmaterialien in Lobsann. Die Gebühr beträgt 45 Euro bei Selbstanfahrt. Bei einem entspannten Spaziergang durch den Herbstwald wird Material für den „Feengarten“ gesammelt. Anschließend entstehen eigene Minigärten.