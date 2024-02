Gegen 17.50 Uhr war am Montag eine 27-jährige Fahrerin aus Ettlingen auf der K16 in Richtung Minfeld unterwegs. Ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten überquerte sie die Kreuzung an der K15 und fuhr ungebremst in einen auf der K15 befindlichen Personenwagen eines 53-jährigen Mannes aus Wissembourg. Der 53-jährige Mann und eine 25-jährige Insassin wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin und eine weitere Person im Fahrzeug des 53-Jährigen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf zirka 30.000 Euro geschätzt.