Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag oder Mittwoch einen in der Unteren Hauptstraße geparkten Pkw gestreift. Im Anschluss flüchtete er laut Polizei unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.