Mit der „Aktion Grün“ möchte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken Anregungen geben, wie jeder einzelne den Artenschutz unterstützen kann. Auf ihrer Sommertour macht sie auch Halt in der Südpfalz.

Höfken kommt am Dienstag, 7. Juli, in den Hofmarkt Zapf. An einem Stand möchte sie mit den Bürgern ins Gespräch kommen, um über Artenschutz und Artenvielfalt zu informieren. Zudem gibt sie Tipps, wie etwa Fensterbänke und Balkone bienen- und bestäuberfreundlich gestaltet werden können. Mit einer Verteilaktion werden gemeinsam mit Gartenexpertin Heike Boomgaarden essbare Bio-Kräuter unter dem Motto „Mit Aktion Grün Hoffnung pflanzen“ an die Besucher verteilt, um nach den herausfordernden letzten Wochen neue Zuversicht zu versprühen und in die Zukunft zu schauen, kündigt das Umweltministerium an.

Der Schutz unserer Arten sei wichtiger denn je, „die biologische Vielfalt ist und bleibt unsere Lebensversicherung“, heißt es in einer Mitteilung. Doch die Situation für Insekten und Bestäuber ist ernst: 60 Prozent aller Wildbienenarten und 65 Prozent der Schmetterlinge sind demnach gefährdet.

Termin

„Aktion Grün“: Dienstag, 7. Juli, ab 9 Uhr, Stand im Hofmarkt Zapf, Am Holderbühl 1, Kandel.