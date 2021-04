Die Asklepios Südpfalzklinik veranstaltet am Freitag, 23. April, von 17 bis ca. 18.30 Uhr, eine Online-Patientenveranstaltung „Krankenhausbehandlung in Zeiten der Corona-Pandemie“. Im ersten Vortrag wird Dr. Tim Eichenauer, Intensivmediziner und Infektiologe, Hintergrundinformationen über das Corona-Virus aufzeigen und mögliche Krankheitsverläufe darlegen. Anschließend erläutert Michael Königs, Oberarzt der Geriatrie und ärztlicher Leiter der Krankenhaushygiene, das zugrundeliegende Hygienekonzept für ein sicheres Krankenhaus in Zeiten der Pandemie. In weiteren Vorträgen werden das Leistungsspektrum der Abteilung Gefäßchirurgie durch den Chefarzt Cetin Kocaer und von Professor Jörg Stypmann, Ärztlichen Direktor, die Abteilungen Inneren Medizin sowie Kardiologie vorgestellt. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit über den Live-Chat den Referenten Fragen zu stellen.

Live-Stream

www.asklepios.com/kandel, ohne Anmeldung.