Mit dem 1. Juli naht die Umsetzung der Grundsteuerreform: Ab diesem Stichtag haben Immobilienbesitzer in Rheinland-Pfalz bis 31. Oktober Zeit, die Grundsteuerwerterklärung abzugeben. Das geht nicht nur elektronisch.

Sorgen bereitet vielen Immobilienbesitzern die prinzipielle Pflicht zur elektronischen Übertragung der Daten – etwa, weil sie mit der Erklärung über das Portal ELSTER (www.elster.de) nicht zurechtkommen oder überhaupt nicht über einen Computer oder einen Internetzugang verfügen. Rechtsanwalt Ralf Schönfeld rät, „die so genannte Härtefallregelung in Anspruch zu nehmen, mit der eine Erklärung auf Papier doch möglich sein wird“. Der Verbandsdirektor von Haus & Grund Rheinland-Pfalz sagt weiter, dass die Finanzämter angehalten sind, „die Regelung großzügig auszulegen“. Auch können Betroffene die Service-Center der Finanzämter in Rheinland-Pfalz ab dem 1. Juli jeweils donnerstags von 8 bis 18 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung aufsuchen, um dort die Papiervordrucke zu erhalten.

Zuvor müsse jedoch ein so genannter Härtefallantrag gestellt werden. Eine Form ist dabei nicht vorgeschrieben. Das geht Schönfeld zufolge schriftlich, telefonisch beim Bürgerservice des Finanzamts oder gleich vor Ort. Bei der Formulierung sollten die Eigentümer sich möglichst an die gesetzlichen Vorgaben für Härtefälle orientieren. Unter die „wirtschaftliche oder persönliche Unzumutbarkeit“, die einem Antrag auf Verzicht zur elektronischen Abgabe entsprechen, fallen unter anderem kein Computer oder Internet sowie fehlende Medienkompetenz.

Mögliche Begründungen für einen Härtefallantrag könnten laut Schönfeld beispielsweise lauten:

•

„Ich habe keinen Computer und keinen Internetzugang. Der finanzielle Aufwand zur Schaffung der Voraussetzungen steht in keiner wirtschaftlich sinnvollen Relation für eine einmalige elektronischen Abgabe über ELSTER.“ •