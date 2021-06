Im Mai wurde die Studie „Hidden Champions in Rheinland-Pfalz – Identifikation, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen“, erstellt vom Forschungszentrum Mittelstand (FZM) der Universität Trier, offiziell vorgestellt. Unter den insgesamt 146 identifizierten sogenannten „Hidden Champions“, das sind weniger als ein Prozent aller Unternehmen im Land, kommen zwei Unternehmen aus dem Landkreis Germersheim. „Die DBK David + Baader GmbH in Rülzheim und die Eichenauer Heizelemente GmbH & Co. KG in Hatzenbühl gehören zu einer besonders erfolgreichen Gruppe mittelständischer Unternehmen in Rheinland-Pfalz“, freut sich Landrat Fritz Brechtel. Beide Unternehmen erfüllten die für den Titel „Hidden Champion“ erforderlichen Kriterien wie Marktführerschaft in ihrer Branche, starke Technologiefokussierung, hohe Ausgaben in Forschung und Entwicklung sowie hohe Exportquote.

David und Baader sowie Eichenauer

DBK David und Baader in Rülzheim ist spezialisiert auf innovative Heizlösungen für PKW, LKW und Nutzfahrzeuge sowie auf elektrische Heiz- und Kühllösungen für die Industrie. Das Unternehmen begeht in diesem Jahr sein 75. Jubiläum.

Als renommierter Spezialist für elektronische Heizsysteme sieht Eichenauer Heizelemente seine Kernkompetenzen in der Entwicklung, der Produktion sowie dem Vertrieb von Heizelementen für Industriesysteme, Hausgeräte und die Automobilindustrie. Die Firma wurde vor etwa 95 Jahren gegründet.

Info

Die vollständige Studie findet sich im Internet unter

https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb4/forschung/fzms/HC_RLP_Endbericht__Stand_050521.pdf.