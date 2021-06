Das Stadtfest fällt dieses Jahr flach. Stattdessen feiert Kandel im Sommer etwas kleiner und etwas länger: ein Stadtfestival an zwölf Tagen mit bekannten Namen aus der Region und mit Künstlern von weiter her. Es wird anders als die Jahre zuvor.

Tausende Leute besuchen normalerweise das Stadtfest, das alle zwei Jahre mit mehreren Bühnen in Kandel gefeiert wird. Eine solche Großveranstaltung sei wegen Corona einfach nicht möglich, sagt Stadtbürgermeister Michael Niedermeier. Seit mehreren Monaten wurde nach einer Alternative gesucht. „Das kam dabei heraus.“ Zwölf Tage lang werden ab 25. August Bands, Solokünstler, Comedians und Schauspieler nacheinander bei dem Zelt-Festival an der Bienwaldhalle auftreten. „Wir reden jetzt von wenigen hundert Besuchern“, sagt Niedermeier mit Blick auf die einzelnen Veranstaltungen. „Es ist ein kleiner Ausgleich zum Stadtfest und eine andere Form des Feierns.“ So ließen sich auch Hygienekonzepte umsetzen. Derzeit rechnen die Organisatoren mit maximal 250 Gästen pro Veranstaltung. Sofern es die Entwicklung und die Vorschriften zulassen, könne die Besucherzahl noch etwas hochgefahren werden.

Viel Bühnen-Prominenz erwartet

Die Veranstalter – dazu gehören neben der Stadt auch die Vereine für Handel und Gewerbe (VHG) und für Kunst und Kultur (Kukuk) – präsentieren eine breite Palette an Kunstformen, von Comedy bis Mundartkomik und Musik in vielen Variationen wie Rock, Pop, Salsa, Rumba, Jazz und Klassik. Auf der Bühne wechseln sich prominente Namen wie Wigald Boning und Bernhard Hoëcker, das Bonner Springmaus-Impro-Theater und Chako Habekost mit regionalen Größen wie den Anonymen Giddarischde, dem Herxheimer Chawwerusch-Theater, Sänger Oli Dums oder die Band Fine R.I.P ab. Bis 5. September sind 20 Acts an zwölf aufeinanderfolgenden Tagen geplant. Auch die städtische Musikschule plant ein Konzert. Zu einem Spielfest mit verschiedenen Stationen wird Party- und Kinderhitsänger Markus Becker erwartet. Beim Ausschank sollen örtliche Vereine miteingebunden werden.

Das traditionelle Stadtfest ist um ein Jahr auf 2022 verschoben. Ganz ohne Feierlaune soll der Sommer aber in der Bienwaldstadt nicht vorübergehen. „Die Menschen sind kulturhungrig“, meint Niedermeier. „Wir können keine Volksfeste feiern, aber wollen den Bürgerinnen und Bürgern etwas anbieten. Und den Künstlern, die mehr als gelitten haben, eine Möglichkeit geben sich zu präsentieren und Geld zu verdienen.“ Es passe zu seinem „Städtel“, nach vorne zu blicken, meint Karlheinz Schöttinger vom Mitveranstalter VHG. „Das Konzept erfordert viel Mut und und ich freue mich, dass wir so mutige Menschen haben.“ Vom Programm sei er begeistert.

Dass die Corona-Entwicklung nicht vorhersehbar ist, weiß Stadtchef Niedermeier natürlich. Trotzdem ist er zuversichtlich, dass das Zeltival wie geplant stattfinden kann: Der vergangene Corona-Sommer habe gezeigt, dass zugangsbeschränkte Open-Air-Festivals in kleiner Form möglich sind. „Eine Glaskugel wär schön. Aber wir verlassen uns auf Erfahrungen aus dem letzten Jahr.“

Info

Das Stadtfestival findet von Mittwoch, 25. August bis Sonntag, 5. September, an der Bienwaldhalle statt. Der Publikumsraum ist fast vollständig überdacht. Karten sind ab Montag, 14. Juni, ausschließlich online unter www.pfalzshow.de erhältlich. Infos zum Programm auf www.stadtfestival-kandel.de (auch Facebook).

Programm