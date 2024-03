Vor dem Start in die jüngste Ratssitzung hat die Stadt ein Selbstbildnis des Malers Siegfried von Leth überreicht bekommen.Das Ehepaar Steinhäuser hatte einen guten Standort für das Gemälde gesucht und in Kandel gefunden. „Wir sind beide über 80 Jahre alt“, sagte Eike Steinhäuser in seiner kurzen Rede. Der Großneffe des Malers hatte mit seiner Frau schon vor einigen Jahren Kontakt zum Beigeordneten Werner Esser (FDP) aufgenommen. Von Leth wurde 1883 in Kandel geboren und war unter anderem ein Schüler des Malers Heinrich von Zügel. tnc