Wie das Städtische Klinikum Karlsruhe mitteilt, geht die Ärztegewerkschaft Marburger Bund an den kommunalen Krankenhäusern in den Arbeitskampf. Für Donnerstag, 30. März, sind ein weiterer Warnstreik sowie eine zentrale Kundgebung geplant. Zur Durchsetzung ihrer Forderungen hat die Ärztegewerkschaft auch die Ärztinnen und Ärzte des Städtischen Klinikums Karlsruhe zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Im Rahmen einer Notdienstvereinbarung zwischen den Vertretern des Marburger Bundes und dem Klinikum Karlsruhe ist sichergestellt, dass Notfallbehandlungen und Notoperationen durchgeführt werden. Während des Streiks kann es zu Verschiebungen elektiver Behandlungen und Operationen kommen, heißt es in der Mitteilung weiter.