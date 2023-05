Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem das Verwaltungsgericht in Neustadt Ende Mai geurteilt hat, dass im ehemaligen Schnäppchenmarkt in der Hauptstraße in Lingenfeld keine Spielhalle entstehen darf, zieht der Geschäftsmann, der sie betreiben will, nun vor das Oberverwaltungsgericht.

Wie sein Rechtsanwalt Thomas Würtenberger (Stuttgart) auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, hat er für seinen Mandanten einen Antrag auf Berufungszulassung beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz