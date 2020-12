Die für das Kinderhospiz in Dudenhofen initiierte Spendentour von Landwirten, die mit mehr als 70 weihnachtlich geschmückten Traktoren am Nikolaus-Vorabend durch die Vorderpfalz gefahren sind, hat noch mehr Geld eingebracht als anfangs gedacht. Mitorganisator Sebastian Fischer aus Speyer informierte, dass zu dem Spendenscheck im Wert von 8000 Euro, der bereits am Veranstaltungsabend übergeben wurde, noch einmal rund 1000 Euro durch die große Anzahl an Barspenden hinzugekommen seien. Laut Fischer kann mit dem Geld unter anderem ein Herzenswunsch des Kinderhospizes verwirklicht werden – ein Gewächshaus, in das auch Kinder im Rollstuhl hineinfahren können.